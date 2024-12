O que muda com a proibição de celulares nas escolas - Senado aprovou projeto que restringe o uso dos aparelhos em sala de aula. Se sancionada pelo presidente, lei valerá para instituições públicas e privadas, do ensino infantil ao médio.O Senado aprovou nesta quarta-feira (18/12), em votação simbólica, um projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas por alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio. O texto, que é endossado pelo Ministério da Educação, segue agora para sanção presidencial e, se for aprovado pela Presidência, incidirá sobre instituições de ensino público e privado.

Com a nova regra, alunos não poderão usar qualquer tipo de aparelho eletrônico portátil tanto durante as aulas, como no recreio ou nos intervalos, o que inclui também tablets com acesso à internet, por exemplo.

Os estudantes serão autorizados a entrar com o smartphone na escola, mas só podem acessá-lo em situações excepcionais, como em casos de "perigo, necessidade ou força maior", diz o texto.