Europa está dividida entre repatriar sírios e preencher lacunas no mercado de obra

Mesmo antes do anúncio da suspensão, mais de 108 mil casos de asilo de sírios estavam pendentes em todos os Estados-membros da União Europeia (UE) no final de outubro, de acordo com a Agência da União Europeia para o Asilo (EUAA).

A rápida decisão marca um forte contraste com o acolhimento observado no auge da crise migratória europeia de 2015 e 2016. Naquela época, os alemães recebiam os refugiados sírios nas estações ferroviárias com garrafas de água e comida.

Sem solução rápida para turbulência na Síria

A suspensão dos pedidos foi ainda mais preocupante em razão do caos atual na Síria, onde o principal grupo rebelde Organização para a Libertação do Levante (Hayat Tahrir al Sham, ou HTS) tenta estabelecer um governo interino.

O que também agrava a situação é a aparente reversão de um dos motivos fundamentais pelos quais a Europa inicialmente aceitou receber cidadãos sírios. Além de atender às necessidades humanitárias, os políticos argumentavam na época que os sírios ajudariam a aliviar a escassez crítica de mão de obra.

Anastasia Karatzas, analista de políticas do think tank Centro de Políticas Europeias (EPC), com sede em Bruxelas, afirma que a União Europeia intensificou recentemente os esforços para devolver um número maior de refugiados a seus países de origem antes da deposição de Assad, apesar da enorme demanda por trabalhadores no continente.