MPF apura emenda de R$ 1,3 milhão enviada como 'presente de noivado' no RS

Vereadora recebeu cópia de recomendação enviada pelo MPF ao prefeito da cidade, Sérgio Moraes (PL), sobre emendas. O documento solicitava providências para garantir maior transparência no acompanhamento da aplicação das "emendas Pix" destinadas ao município, em 2024.

O procurador afirma não ter identificado emendas de Covatti na lista da recomendação do MPF enviada ao prefeito. Ele, então, questionou a hipótese de a emenda estar inserida nas destinações do parlamentar ao Fundo Nacional de Saúde.

Emenda destinada pelo parlamentar não é ilegal. O repasse ocorre, no entanto, em meio a questionamentos do STF (Supremo Tribunal Federal), que cobra mais transparência tanto sobre a autoria das emendas quanto em relação a quem é beneficiado. A emenda ainda não foi registrada no sistema de pagamentos do governo federal.

Em 2022, Covatti não ficou nem entre os 20 mais votados na cidade para deputado federal. O município deu 221 dos 112.910 votos que ele recebeu para se reeleger ao terceiro mandato.

É a primeira vez que Covatti envia recursos para a cidade. O parlamentar foi eleito pela primeira vez em 2015 e, desde então, não tinha destinado nenhuma emenda para o município, segundo busca feita pelo UOL no Portal da Transparência do governo federal.