Avião cai em Gramado e deixa ao menos 9 mortos - Aeronave de pequeno porte atingiu área comercial próxima ao centro do município. 15 pessoas foram encaminhadas à emergência.Um avião de pequeno porte caiu no município de Gramado, no Rio Grande do Sul, na manhã deste domingo (22/12). A aeronave atingiu uma loja de móveis, uma pousada e residências perto do centro da cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar precisou controlar um incêndio causado pelo acidente. Inicialmente, 15 pessoas foram encaminhadas ao hospital, a maioria por ter inalado fumaça. Duas delas estão em estado grave.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, a aeronave decolou de Canela, município vizinho de Gramado, e seguia para Jundiaí, em São Paulo.