Trump alimenta tensões com comentários sobre Groenlândia e Canal do Panamá - Presidente eleito dos EUA voltou a manifestar desejo de incorporar região autónoma dinamarquesa e lançou ideia de recuperar controle do Canal do Panamá. Premiê da Groenlândia reforça que ilha "não está à venda".Em uma série de comentários nos últimos dias, Donald Trump ameaçou retomar o controle do Canal do Panamá, recordou seu antigo desejo de comprar a Groenlândia e fez piada sobre uma anexação do Canadá aos Estados Unidos, provocando irritação nesses países e levantando questionamentos se as ideias são apenas uma provocação ou se o presidente eleito está mesmo falando sério

Os comentários também aumentaram os temores de que em seu segundo mandato Trump será mais duro com os aliados tradicionais dos Estados Unidos do que com os países inimigos, como a Rússia. Mas alguns analistas também especulam de que o o presidente eleito busca apenas emanar uma imagem de líder duro em casa e no exterior.

"É difícil saber o quanto disso ele realmente quer”, afirmou Frank Sesno, professor da Universidade George Washington e ex-correspondente na Casa Branca, à agência AFP. "Ele coloca os outros líderes na posição de ter que descobrir o que é literal e o que não é."