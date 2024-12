[Coluna] Futuro do agro do Brasil está na qualificação profissional - Eficiente, dinâmica e flexível, agricultura do país é líder global do setor. Mas para garantir posição terá que aumentar produtividade. Isso só é possível se agricultores investirem mais nos funcionários.A agricultura brasileira não tem boa reputação na Europa. As palavras-chave são: falta de proteção da floresta tropical, excesso de pesticidas proibidos, favorecimento de latifundiários em detrimento de pequenos agricultores.

Essa imagem teima em permanecer, mas é apenas parte da realidade. Nenhum setor no Brasil é tão bem-sucedido quanto a agricultura, tão dinâmico e flexível na reação às mudanças mercadológicas e conjunturais.

Alguns fatos: atualmente, quase metade das exportações do Brasil consiste em produtos agrícolas. Em quase meio século, os agricultores mais do que dobraram sua área cultivada (+114% desde 1977). Ao mesmo tempo, eles mais que quintuplicaram a produtividade (+537%). No mesmo período, a produtividade dos agricultores aumentou em 2,5% ao ano – nos EUA, outra potência agrícola mundial ao lado da Europa, a alta foi de apenas 1% ao ano.