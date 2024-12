Rússia e Ucrânia trocam mais de 300 prisioneiros de guerra - Enquanto presidente Zelenski falou em 189 ucranianos libertados, ministério russo da Defesa citou 150. Ação, às vésperas de celebração importante para os dois países, foi fruto de mediação dos Emirados Árabes.Após dois meses de negociações, a Rússia e a Ucrânia aceitaram libertar nesta segunda-feira (30/12) mais de 300 soldados feitos prisioneiros durante a guerra.

As trocas ocorrem às vésperas do Ano Novo, uma celebração importante para os dois países.

No lado ucraniano, o presidente Volodimir Zelenski confirmou o retorno de 189 cativos. Mais cedo, um comunicado do ministério russo da Defesa falou em "150 militares russos repatriados" em troca de "150 prisioneiros de guerra do Exército ucraniano".