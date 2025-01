[Coluna] Bolsa é única fonte de renda para maioria dos pós-graduandos

Pedro, mestrando em desenvolvimento regional, lamenta: "Somos mão de obra barata para as universidades e para o governo, não temos 13° salário e não somos vistos como trabalhadores, seja pela sociedade, pelo governo ou até mesmo por nossos orientadores e professores. Não podemos ter família, não podemos planejar, somos ameaçados pelos programas e passamos pressão psicológica por isso".

A pressão é um fator muito relevante. Passei por isso recentemente. Eu me encontrei no fim do ano com três artigos acadêmicos para produzir e em um deles me senti totalmente sozinho e sem a ajuda do professor. Enviei um e-mail para a coordenação do programa para perguntar o que ocorria se eu fosse reprovado em uma disciplina, e a resposta foi que eu perderia a bolsa. Eu, graças a Deus, tenho outra fonte, mas ainda assim fiquei incrivelmente preocupado. Imagina no caso de quem conta apenas com a bolsa?

