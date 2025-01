Prefeitura do Rio subirá tarifa de ônibus para R$ 4,70 a partir de domingo

A última vez que a tarifa havia subido no Rio foi em janeiro de 2023. Passou de R$ 4,05 para R$ 4,30.

A passagem no município vai aumentar para R$ 4,70 porque nós estamos aplicando o IPCA do período que não houve ajuste. O município passou a subsidiar a passagem, portanto, é o orçamento municipal que é gasto se a gente não faz esse reajuste. É importante se ter essa cultura do reajuste anual para que a gente não tenha o orçamento do município desequilibrado por uma despesa que é nova.

- Eduardo Paes, Prefeito do Rio de Janeiro

Com o reajuste, o Rio passa a ter a 15ª passagem mais cara dentre as capitais. A lista é liderada por Florianópolis, onde a tarifa custa R$ 6,90. A mais barata, de R$ 3,50, é a de Rio Branco.