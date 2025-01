Scholz critica comentários "erráticos" de Musk e apoio à AfD - Suporte de Elon Musk ao partido alemão de ultradireita deixou os principais líderes do país preocupados com influência indevida antes da eleição antecipada de fevereiro.O chanceler federal alemão, Olaf Scholz, do Partido Social Democrata (SPD), criticou em uma entrevista publicada neste sábado (04/01) os comentários recentes feitos pelo empresário Elon Musk sobre ele e o presidente alemão, bem como seu apoio ao partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD).

Homem mais rico do mundo, dono da Tesla, da SpaceX e da rede social X, Musk foi também o maior doador da campanha de Donald Trump e se posiciona para ter grande influência sobre o governo do novo presidente americano, que toma posse em 20 de janeiro.

Em dezembro, Musk chamou Scholz de "tolo incompetente", disse que o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, era um "tirano antidemocrático", e publicou um artigo de opinião no jornal alemão Welt am Sonntag afirmando que a AfD seria a "última centelha de esperança" para a Alemanha, que realiza eleições antecipadas em 23 de fevereiro.