Ucrânia faz contra-ataque na região russa de Kursk

A situação no local não pôde ser verificada de forma independente.

Conflito se intensificou desde a eleição de Trump nos EUA

No final do ano passado, Putin afirmou publicamente que a Rússia com certeza expulsaria as tropas ucranianas de Kursk, mas não deu prazo para isso.

A Rússia atualmente controla cerca de 20% do território ucraniano, mas o sucesso inesperado da tomada ucraniana de Kursk poderia melhorar a posição de Kiev em eventuais negociações de paz.

Em novembro, uma fonte militar ucraniana afirmou à agência de notícias AFP que eles ainda controlavam uma área de 800 quilômetros quadrados na Rússia, apesar de terem perdido quase 600 quilômetros.

Ainda assim, as tropas russas têm avançado em ritmo mais rápido pelo território ucraniano, tomando 3,6 mil quilômetros quadrados de área em 2024, dos quais 610 quilômetros quadrados só em novembro.