Guarda municipal mata secretário adjunto de Segurança na prefeitura de Osasco

Um guarda-civil matou o secretário adjunto da Segurança do município, Adilson Custódio Moreira a tiros dentro da prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, no início da noite desta segunda-feira, 6, segundo a Polícia Militar. Após negociação com o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), ele foi detido.

Segundo a administração, houve confronto entre guardas-civis, e um deles rendeu o secretário, que chegou a ser mantido refém dentro de uma sala da prefeitura.

O prédio da administração municipal está interditado para os trabalhos das polícias Civil e Militar e da Guarda Civil Municipal. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e negocia a libertação do refém.