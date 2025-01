2025 é ano decisivo para julgar mentores do 8/1, diz pesquisadora

Os ataques golpistas de 8 de janeiro foram perpetrados por grupos de apoiadores bolsonaristas que não aceitaram a vitória de Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) na eleição de 2022. O Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal tiveram suas sedes invadidas e depredadas.

A pesquisadora analisou todas as decisões no âmbito de investigações e em 1.379 ações penais, proferidas entre 8 de janeiro de 2023 e 5 de julho de 2024 e que estão públicas. Segundo ela, cerca de 22% das ações sobre 8 de janeiro terminaram em acordo com réus no STF.

Quando a gente olha para o total das ações e para o que esses números mostram, a gente percebe que quase um quarto dessas ações penais foram suspensas, interrompidas com uma celebração de acordo de não persecução penal, ou seja, de um acordo entre os réus e o Ministério Público, tudo isso homologado pelo Supremo, para que não se desse andamento àquela ação.

Como uma condenação nesses acordos, os réus reconheceram a sua participação no 8 de janeiro e foram determinadas uma série de medidas como, por exemplo, a proibição de sair do país até obrigação de particípios sobre o valor da democracia no Brasil. Esses acordos foram celebrados para pessoas que não estavam envolvidas na invasão da sede dos três poderes e que nem estavam na mentoria desses crimes de golpe, de abolição violenta.

Então, quando a gente olha para o total dos dados, seja para esses 22%, seja para as condenações que variaram de 11 a 17 anos, a gente percebe que o tribunal teve a capacidade, sim, de distinguir aqueles que tiveram condutas menos gravosas daqueles que tiveram condutas mais gravosas e violentas. Eloísa Machado de Almeida, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas), coordenadora do grupo de pesquisa Supremo em Pauta

Padilha: 'Prêmio de Fernanda Torres bate de frente com Hollywood'

No UOL News, o colunista e cineasta José Padilha disse que consagração da atriz Fernanda Torres, que ganhou o prêmio de melhor atriz no Globo de Ouro, não é considerada uma surpresa e bate de frente com a indústria de Hollywood.