Quem é o líder da ultradireita que pode se tornar premiê da Áustria?

A nova liderança do ÖVP sinalizou que agora entrará em negociações com Kickl para formar um governo, embora não haja garantia de que serão capazes de chegar a um acordo.

ÖVP e FPÖ, que concordam em questões como política de imigração e corte de impostos, tentaram governar juntos na coalizão de curta duração que colapsou em 2019, com um escândalo que envolveu o então líder do partido de ultradireita, Heinz-Christian Strache. Foi nessa ocasião que Kickl, então ministro do Interior, foi demitido do governo.

Embora tenham políticas comuns, os partidos discordam sobre a guerra na Ucrânia, por exemplo. Kickl é aliado do partido Fidesz do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban, e se opõe às sanções contra a Rússia, dizendo que elas violam a neutralidade da Áustria.

Kicl também rechaça os mandatos da União Europeia em prol de uma "Fortaleza Áustríaca” que possa tirar o poder de decisão de Bruxelas. A ascensão do partido coincidiu com o aumento da raiva dos eleitores com relação à imigração e à inflação.

O Partido da Liberdade faz parte de uma aliança populista de direita encabeçada por Orbán no Parlamento Europeu. Críticos temem que Kickl, como chanceler, possa imitar o estilo de Orbán e governar a Áustria com base no exemplo húngaro.

Reação do Comitê Internacional de Auschwitz