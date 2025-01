Sobe para seis o número de mortos no atentado de Magdeburg - Sexta vítima é uma mulher de 52 anos que não resistiu aos graves ferimentos. Pouco antes do Natal, homem avançou propositalmente com um carro contra visitantes de um mercado natalino.O número de mortos no ataque ao mercado de Natal em Magdeburg, na Alemanha, subiu para seis, comunicou a promotoria pública de Naumburg nesta segunda-feira (06/01).

De acordo com a promotoria, a sexta vítima é uma mulher de 52 anos que sucumbiu aos graves ferimentos no hospital.

Cinco pessoas morreram no dia do ataque: quatro mulheres com idades entre 45 e 75 anos e um menino de 9 anos.