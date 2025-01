[Coluna] Brasil mostra ao mundo como enfrentar o autoritarismo

As ideias golpistas, sabemos hoje, eram sérias e absurdamente sanguinolentas. O plano, sabemos hoje, incluía assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. Dá até medo imaginar quantas outras pessoas poderiam ter sido assassinadas se o plano desse certo. E não é difícil supor que pessoas como Rubens Paiva, que nem era um militante, mas apenas um democrata que se opunha ao regime, poderiam ter sido mortas.

"O papel da arte é lembrar para que não se repita", disse Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens e Eunice Paiva e autor do livro Ainda estou aqui, no qual o filme é baseado, em entrevista à DW. Esse recado já havia sido dado no Brasil. Com o sucesso do filme, jovens começaram a se interessar pela ditadura. No TikTok, alguns deles passaram a contar a história dos seus pais ou avós vítimas da ditadura. Agora, o Brasil mostra essa história para o mundo para que o horror nunca seja esquecido. E para que não se repita. É para comemorar e se emocionar mesmo.

Nina Lemos é jornalista e escritora. Escreve sobre feminismo e comportamento desde os anos 2000, quando lançou com duas amigas o grupo "02 Neurônio". Já foi colunista da Folha de S.Paulo e do UOL. É uma das criadoras da revista TPM. Em 2015, mudou para Berlim, cidade pela qual é loucamente apaixonada. Desde então, vive entre as notícias do Brasil e as aulas de alemão.

O texto reflete a opinião da autora, não necessariamente a da DW.Autor: Nina Lemos