Fazer piada sobre Deus deveria ser proibido?

Uma década depois, certos observadores estão convencidos de que os humoristas e sua capacidade de provocar riso, mesmo que polêmico, são mais necessários do que nunca num momento em que a repressão à liberdade intelectual avança por todo o mundo.

Riso sob ameaça também no Brasil

"Estamos monitorando a situação dos cartunistas, onde quer que estejam no planeta, e tenho que dizer que a tendência é realmente ruim", afirma o profissional Patrick Lamassoure, conhecido pelo pseudônimo KAK. "China, Rússia, Irã, Índia, Indonésia, Malásia e Brasil, entre outros: a maioria da população do mundo vive em países onde há censura à imprensa e cartunistas são com frequência atacados e ameaçados."

Lamassoure é presidente da Cartooning for Peace, uma rede internacional de cartunistas profissionais "que usa o humor para lutar pelo respeito às culturas e liberdades". A organização apoia incondicionalmente o concurso do Charlie Hebdo, mesmo que os resultados possam gerar ainda mais controvérsia.

Em seguida à Revolução Francesa, as charges políticas ganharam popularidade no país, ao expor os abusos de poder, e desde então se mantém uma tradição de sátira antirreligiosa. "Os cartuns representam a capacidade dos cidadãos de olhar nossos líderes no olho e dizer: 'A gente está vendo o que vocês fazem e pode rir de vocês'", resume Lamassoure.

Desde sua fundação, em 1970, Charlie Hebdo é notório por testar as fronteiras do que pode ou não ser dito publicamente. Segundo as leis francesas contra o discurso de ódio, é permitido zombar da religião, contanto que não se incite à violência, e as minorias permaneçam protegidas.