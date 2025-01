IA pode replicar personalidades humanas com 85% de precisão - Seria a inteligência artificial capaz de pensar exatamente como você? Estudo do Google DeepMind e da Universidade de Stanford cria "gêmeos digitais" após conversas de apenas duas horas com voluntários.A ciência de criar sua própria duplicata digital parece ter alcançado um novo patamar. Pesquisadores da empresa de inteligência artificial (IA) Google e da Universidade de Stanford conseguiram replicar a personalidade de mais de mil pessoas com uma precisão surpreendente de 85%, utilizando apenas duas horas de conversa com cada participante.

No estudo liderado pelo estudante de doutorado de Stanford Joon Sung Park, que envolveu 1.052 pessoas de diversos perfis demográficos nos Estados Unidos, os participantes foram entrevistados por meio de um sistema de inteligência artificial projetado para "incorporar" as atitudes e a personalidade de cada indivíduo.

Segundo o jornal científico MIT Technology Review, cada voluntário recebeu até 100 dólares (R$ 605) para participar da entrevista, na qual uma voz amigável os guiou por temas que vão desde a infância até suas opiniões sobre política.