[Coluna] O Oscar despertou o hooligan digital dentro de nós - Brasileiros, quando frustrados, parecem torcedores de futebol violentos. Não sabemos perder. Lidamos com nossa frustração atacando em bando aqueles que "roubaram nosso prêmio". Mas somos melhores do que isso - ou não?"Péssima escolha", "Roubo geralmente a gente não posta, é crime!", "O Brasil jamais esquecerá". Esses são alguns dos mais de mil comentários publicados por brasileiros num post do Instagram da Academia do Oscar, que exibe uma foto da atriz Emma Stone com a vencedora do troféu de Melhor Atriz de 2025, Mikey Madison, publicado na última sexta-feira (07/03). As mensagens, obviamente, reclamam do fato de Fernanda Torres, "ídola" do país (merecidamente), não ganhar o prêmio a que concorria.

Todos torcemos por Fernanda Torres no Oscar. Perdemos. Acontece. Mas, para muitos, não bastou ficar meio frustrado e ao mesmo tempo feliz com o fato de o filme Ainda estou aqui ganhar o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro. Foi preciso praticar um esporte em que o Brasil arrasa e que virou mania nacional: os ataques e críticas online feitos em bando. Até hoje, quando escrevo, uma semana após a cerimônia, os ataques continuam.

Nosso comportamento de hooligans online – os torcedores de futebol violentos – parece ter provocado um fato inédito: no dia do Oscar, a Academia teria postado no Instagram uma foto de Mikey Madison como melhor atriz direcionada apenas para os Estados Unidos. Os feeds no país e no Brasil foram comparados, e a diferença foi comprovada pela imprensa brasileira. A Academia não se manifestou. Os usuários brasileiros acusaram a instituição de temer nossos ataques.