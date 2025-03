Deputados pedem explicação após PM do Rio estimar público de 400 mil em ato de Bolsonaro

Dois deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) querem explicação acerca dos dados divulgados pela Polícia Militar sobre o público do ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último domingo, 16, na praia de Copacabana.

A deputada estadual Renata Souza (PSOL) acionou o Ministério Público nesta segunda-feira, 17, para pedir que o órgão apure se houve interferência do governador do Rio, Cláudio Castro (PL), na divulgação da quantidade de manifestantes na rua. O deputado estadual Yuri Moura (PSOL) pediu esclarecimentos à Polícia Militar fluminense sobre o número divulgado.

No domingo, a Polícia Militar do Rio informou por meio do X (antigo Twitter) que a manifestação na orla de Copacabana teria reunido mais de 400 mil pessoas. O número é mais de 20 vezes maior do que o estimado pelo Monitor do Debate Público do Meio Digital, da Universidade de São Paulo (USP), de 18,3 mil pessoas. Os organizadores esperavam um público de 1 milhão de manifestantes - conforme afirmou Bolsonaro.