Caso Vitória: Maicol era 'obcecado' pela vítima e agiu sozinho, diz polícia

Segundo delegado, homem tem traços de psicopatia, fala do crime "naturalmente" e sem sinais de arrependimento. "Mas essa circunstância vai ser avaliada na elaboração do seu exame criminológico, que vai ser necessário na fase judicial", ressaltou Fabio Cenacchi, delegado da delegacia de Cajamar. Maciol está preso temporariamente desde 8 de março.

Polícia encontrou 50 fotos de pessoas com mesmas características de Vitória no celular do suspeito. "Havia fotos de muitas meninas jovens muito parecidas com ela. Ele comentou que era apaixonado com ela", explicou o delegado.

Adolescente foi esfaqueada por reagir, e não sofreu abuso sexual. "Ele [Maicol] fala que realmente esfaqueou a vítima naquele momento do arrebatamento. Ela reagiu. Não foi encontrado sêmen ou sinal de abuso no corpo dela", detalhou o diretor da Demacro.

"Não houve decapitação, não houve espancamento, e nenhuma fratura. A única violência física foram as facadas, e uma delas pegou a base da aorta e, por tanto, houve a hemorragia traumática", explicou o delegado Fabio Cenacchi, da delegacia de Cajamar. Além disso, policial esclareceu que pode ter havido "descolamento do couro cabeludo" da jovem, o que indicaria a percepção de que ela teve a "cabeça raspada". "Nem os médicos legistas acreditam que tenha havido [raspagem do cabelo], nem ele comenta qualquer coisa nesse sentido".

Suspeito detido pelo homicídio monitorava a adolescente pelas redes sociais desde 2024. No dia do crime, Maicol viu a publicação no Instagram da vítima em que ela mostrava estar sozinha na rua indo para o ponto de ônibus e sabia que o carro do pai dela estava quebrado.

Polícia Civil havia negado, mas hoje detalhou confissão. Ontem, o delegado Aldo Galiano, que estava à frente do caso, negou que o suspeito de ter cometido o assassinato havia confessado o crime em entrevista ao UOL News, do Canal UOL.