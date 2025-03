Ações despencam nos EUA - sinal de recessão à vista?

As políticas tarifárias de Trump, porém, ameaçam interromper os esforços para alcançar um chamado "pouso suave" em meio à crise. Novas taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA devem entrar em vigor nesta quarta-feira, enquanto as novas tarifas sobre produtos chineses dobraram para 20%.

Susannah Streeter, diretora financeira e de mercados da Hargreaves Lansdown, alertou que "a hipótese de uma recessão nos EUA está à espreita, com a confiança do consumidor caindo, as empresas enfrentando uma complexidade comercial cada vez maior e os investidores ficando mais nervosos".

Além disso, os vastos cortes no setor público liderados pelo chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês), sob o comando de Musk, ameaçam frear o crescimento, uma vez que tirarão empregos e investimentos da economia.

"Mercado e economia viciados"

O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, reconheceu na semana passada que este é um período de "ajuste natural", à medida que o volume maior de gastos nos EUA migrou do setor público para o setor privado.

"O mercado e a economia estão viciados. Ficamos viciados nos gastos do governo, e haverá um período de desintoxicação", afirmou Bessent à rede CNBC na sexta-feira, acrescentando que um "um único ajuste de preço" seria algo esperado pela política tarifária de Trump.