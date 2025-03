Alemanha cumpre meta e reduz emissões de CO2 em 2024

"O setor de transportes está atualmente muito aquém de suas metas e permanecerá assim até 2030", diz o comunicado.

Os transportes foram responsáveis por 143,1 milhões de toneladas de emissões de dióxido de carbono em 2024, um aumento de 1,3% em relação a 2023, ou 18 toneladas acima da meta.

Em junho de 2024, um painel de especialistas em questões climáticas do governo federal havia alertado para o risco de o país ficar aquém das metas estabelecidas para 2030, citando como principais desafios os setores de transportes e de habitação e construção civil.

Construção e indústria

No setor de construção, as emissões atingiram 95,8 milhões de toneladas no ano passado, 2,4 milhões de toneladas a menos do que em 2023. Essa redução foi atribuída ao fato de muitos habitantes do país aquecerem menos suas casas durante um inverno mais "ameno".

No setor industrial, responsável por um quarto do PIB alemão, as emissões ficaram 0,1% acima em comparação a 2023, permanecendo quase inalteradas em 153 milhões de toneladas.