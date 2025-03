As tarifas de Trump vão acelerar o acordo Mercosul-UE?

Graça Lima entende que os trâmites de ratificação estão reproduzindo um comportamento observado em 2019, quando os blocos chegaram a firmar um acordo. Desde o anúncio do final do ano passado, poucos passos foram dados em direção à implementação. "Não é possível que uma revisão jurídica demore três meses. Parece exagerado como prazo", argumenta ele, que é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).

Há um particular movimento de oposição na França, onde o poderoso setor agropecuário teme a concorrência com os produtos sul-americanos. No ano passado, o partido do presidente Emmanuel Macron perdeu espaço na Assembleia Nacional em uma eleição que resultou no avanço da ultradireita de Marine Le Pene também da esquerda mais radical.

Vieira, da Faap, acredita que Macron evitará ceder a pauta para os grupos rivais. O parlamento francês precisaria dar o aval aos pontos mais sensíveis do acordo, como os compromissos referentes ao meio ambiente. "Não tem clima político, até o próximo ciclo eleitoral, para aprovação do acordo na França", afirma.

'Fator Milei' também complica

Do outro lado do Atlântico, a aproximação do presidente da Argentina, Javier Milei, com Trump também complica o processo. O libertário já declarou estar disposto a retirar o país do Mercosul se necessário para o fechamento de um tratado com os EUA, alegando que a união aduaneira só serviu para enriquecer industriais brasileiros.

Para o embaixador Graça Lima, o movimento de Milei representa uma crise existencial para a integração sul-americana. "No momento em que a Argentina assinar um acordo ou se engajar em negociações comerciais com os EUA, o Mercosul se descaracterizaria, porque deixaria de existir como União Aduaneira que se obriga a concluir acordos conjuntamente entre os quatro países", explica.