Presidente do PV na Bahia é sequestrado na sede do partido em Salvador

O presidente do Partido Verde (PV) na Bahia, Ivanilson Gomes, foi sequestrado ontem na sede do partido no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

O que aconteceu

Gomes foi sequestrado por criminosos que invadiram a sede do PV em Salvador. Os funcionários que estavam no local foram roubados.

Sequestradores entraram em contato com a família de Gomes para pedir dinheiro para libertá-lo. A informação é da Rádio Sociedade, da Bahia. O valor não foi divulgado.