Bombardeios israelenses deixam nove mortos em Gaza

"Queremos consolidar o acordo de cessar-fogo e obrigar Israel a aplicar os termos", declarou à AFP um porta-voz do Hamas, Abdul Latif al Qanu, que acusou Israel de "atrasar" a implementação da trégua.

Ele também denunciou o bloqueio da ajuda humanitária na entrada da Faixa de Gaza desde 2 de março.

O conflito começou em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas no sul de Israel, que deixou pelo menos 1.218 mortos do lado israelense, a maioria civis, segundo dados oficiais. Os milicianos também sequestraram 251 pessoas no mesmo dia.

A campanha de represália de Israel deixou até o momento 48.543 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território, dados que as Nações Unidas consideram confiáveis.

