O vilarejo que simboliza a crise da Europa sem fronteiras

"Já fui a França, Bélgica e Alemanha no mesmo dia. Explicar isso para as pessoas é até complicado, porque parece meio surreal", conta a brasileira, cujo marido e quase todos os vizinhos são portugueses. "Quando os controles foram anunciados, todo mundo ficou assustado."

Projeto histórico sob estresse

Mas, quando o Tratado de Schengen foi assinado, uma vida sem fronteiras era quase impensável na Europa. Para os moradores de Schengen, talvez fosse ainda mais inimaginável que o pacato vilarejo produtor de vinhos se tornaria mundialmente conhecido.

"Eu não tinha um sentimento especial", diz Roger Weber, ex-prefeito de Schengen, ao se relembrar de 1985. "Todos diziam que as fronteiras seriam fechadas novamente, que não duraria muito tempo. Para a maioria das pessoas aqui, este não era um acordo importante."

O contrato inicial previa a extinção do controle de fronteiras entre os cinco signatários, movidos por interesses econômicos sob influência da França e da Alemanha, os mesmos países que, agora, vigiam as suas fronteiras. A integração europeia seria um processo de longo prazo, que exigiu décadas para ser colocado em vigor e fazer nascer a versão atual do Espaço Schengen, onde moram 400 milhões de pessoas.

"Começou com cinco países. Então havia sete, nove, 12 e assim por diante. Hoje, falamos da área Schengen, que tem 29 países", diz Martina Kneip, diretora do Centro Europeu Schengen, cujo museu no vilarejo recebe 45 mil visitantes do mundo todo ao ano.