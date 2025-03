PF prende empresário que furtou Constituição no 8 de Janeiro

O término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8, autorizam a substituição das medidas cautelares diversas da prisão impostas em 15/12/2023 pela prisão preventiva para garantia efetiva da aplicação da lei penal e da decisão condenatória desse Supremo Tribunal Federal. Trecho do mandado de prisão

Marcelo furtou réplica da Constituição de 1988 da sede do STF. Nas imagens que circularam no 8 de janeiro, ele aparece de pé em cima da escultura A Justiça, que fica na frente do prédio do Supremo, envolto em uma bandeira do Brasil e segurando o livro.

Ele entregou a réplica à PF 4 dias depois dos atos. No dia 25 de janeiro de 2023, o empresário foi preso na cidade de Varginha (MG). Ele foi liberado e estava usando tornozeleira eletrônica.