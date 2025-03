'Temos nosso papa de volta': a emoção de quem viu Francisco deixar hospital

Foram 37 dias de muita oração e fé até acompanhar a saída do Papa Francisco de volta para a sua residência oficial no Vatiano. A emoção tomou conta de centenas de pessoas que estiveram hoje em frente a uma janela do hospital Gemelli, onde o pontífice apareceu em cadeira de rodas e agradeceu por sua recuperação de uma pneumonia.

"Obrigado a todos", disse um Francisco sorridente, mas ainda com dificuldade de fala. O papa ainda fez questão de saudar Carmela Vittoria Mancuso, uma senhora que vai à audiência papal todas às quartas-feiras. "Reconheço aquela senhora, a que segura flores amarelas".

Turista brasileira conseguiu realizar sonho

"Eu tinha fé que, de um modo ou outro, conseguiria ver o papa". Com a bandeira do Brasil na mão, Denise Oliveira, de Fortaleza, é só sorrisos ao perceber que, no final de sua viagem de dez dias à Itália, teve o seu sonho realizado.