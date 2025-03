Netanyahu demite chefe do serviço interno de inteligência - Demissão de chefe do Shin Bet gera protestos e ocorre enquanto agência israelense investigava assessores do premiê sobre supostas conexões financeiras com o Catar.O gabinete israelense votou por unanimidade nesta quinta-feira (20/03) a favor da decisão do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, de demitir Ronen Bar, chefe do Shin Bet, o serviço de inteligência interna de Israel, informou o gabinete do premiê em nota.

Trata-se da primeira vez na história do país que um governo demite o líder do Shin Bet, segundo a imprensa israelense.

Ao justificar a demissão, Netanyahu disse que Bar tinha uma "abordagem branda e não agressiva o suficiente" para os interesses de Israel e ainda insinuou que ele esteve envolvido em vazamentos de informações sigilosas.