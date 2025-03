Por que o derretimento de geleiras causa tanta preocupação

Elevação do nível do mar

A água do derretimento das geleiras encontra seu caminho para os oceanos do mundo para se tornar o segundo maior contribuinte da elevação do nível do mar depois do aquecimento das temperaturas oceânicas, o que faz com que a água se expanda.

Pesquisadores da OMM observam que a taxa de aumento global do nível do mar mais que dobrou desde que as medições por satélite começaram em 1993. Embora represente um aumento de apenas 18 milímetros globalmente, possui também tem um impacto combinado – especialmente em comunidades insulares de baixa altitude.

"Cada milímetro de aumento do nível do mar expõe de 200.000 a 300.000 pessoas adicionais a inundações anuais", disse Zemp.

Também tem "impactos prejudiciais em cascata nos ecossistemas e infraestrutura costeiros, com impactos adicionais de inundações e contaminação de água salgada nas águas subterrâneas", alertou o mais recente relatório Estado do clima global da OMM, também publicado esta semana.

Papel das mudanças climáticas