Centenas participam de protesto contra o Hamas no norte de Gaza - Manifestantes palestinos exigem que grupo deixe o poder na Faixa de Gaza e encerre guerra contra Israel. Protestos contra o Hamas são reprimidos e, portanto, raros no território palestino.Centenas de palestinos protestaram contra o grupo radical islâmicoHamas nesta terça-feira (25/03) no norte da Faixa de Gaza, de acordo com vídeos do protesto divulgados em redes sociais. Eles exigiam que o grupo deixe o poder no território e encerre a guerra contra Israel.

Foi uma rara demonstração contra o Hamas, que há muito tempo reprime a dissidência no território, passados 17 meses do início da guerra. Pelo menos uma mensagem convocando uma manifestação circulou nesta terça-feira na rede social Telegram, e outras mensagens de origem desconhecida convocam protestos em vários locais da Faixa de Gaza para esta quarta-feira.

As pessoas seguravam cartazes dizendo "nós nos recusamos a morrer" e "o sangue de nossos filhos não é barato". "O povo quer que o Hamas saia" e "parem a guerra" estavam entre as palavras de ordem entoadas pelos manifestantes.