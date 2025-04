[Coluna] Caso Daniel Alves: como provar um estupro? - Anulação da condenação do brasileiro na Espanha expõe, mais uma vez, os entraves enfrentados por vítimas de agressão sexual. Será que a palavra de um jogador famoso vale mais?Uma mulher demonstrar carinho e desejo por um homem antes de ser estuprada faz com que ela seja menos vítima de um crime do que se tivesse repelido o sujeito desde o início? Obviamente, não. E é até estranho que a gente precise explicar uma coisa dessas em 2025. Mas, infelizmente, parece que muita gente (inclusive autoridades da Justiça) ainda não entendeu isso.

Semana passada, tivemos mais um exemplo de como as acusações de estupro continuam sendo relativizadas e de como provar ser vítima de um ato desses ainda é complicado (ou quase impossível, dependendo das circunstâncias). Falo do caso do jogador Daniel Alves, acusado de estupro, que foi absolvido pelo Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Ele havia sido condenado a quatro anos e seis meses de prisão em fevereiro do ano passado, após ter sido acusado de estuprar uma jovem na boate Sutton, em Barcelona, em dezembro de 2022. Na sexta-feira passada (28/03), a sentença foi anulada. Ainda cabe recurso na Suprema Corte da Espanha.

Entre os motivos alegados pelos membros da corte, está o fato de, segundo eles, a suposta vítima não ter credibilidade ao se referir a fatos que poderiam ser verificados por meio de gravações de vídeo. Para a corte, "isso significava explicitamente que o que ela relatou não correspondia à realidade”. Detalhe fundamental: a suposta vítima diz que foi estuprada no banheiro do local e não havia câmeras ali. Ou seja, os membros do tribunal se referem a coisas que ela disse ter acontecido em outras áreas da boate, como a pista ou a porta. O que algo ocorrido fora do banheiro pode provar? De acordo com o jornal espanhol El Periodico, os dois passaram 16 minutos dentro de um banheiro sem câmeras. Quem pode dizer que não aconteceu nada de errado ali?