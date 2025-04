Brasil volta a exigir visto de turistas dos EUA, Canadá e Austrália

Este é o segundo maior número de turistas americanos a visitar o país em toda a série histórica, mantida desde 1990.

Também é o segundo maior fluxo de estrangeiros que chegam ao Brasil anualmente, atrás apenas da Argentina.

Ainda em 2024, 96.540 turistas vieram do Canadá – maior número em quase três décadas – e 52.888 da Austrália.

Resistência no Congresso

Ao contrário do que estabelece o decreto presidencial, porém, o Senado Federal aprovou, em março deste ano, um projeto de lei que suspende a exigência de vistos para cidadãos da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos e do Japão a partir de 10 de abril. No momento, o texto está parado na Câmara dos Deputados.

Em 2024, o governo já havia adiado por um ano a isenção de vistos para americanos, canadenses e australianos para contornar a resistência no Congresso.