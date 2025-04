UE multa Apple e Meta por violarem lei antitruste

No entanto, a analista política Giulia Torchio, do think tank European Policy Center, de Bruxelas, disse à DW que, se a UE aceitasse negociar suas regulamentações digitais com os EUA, isso enviaria um sinal de que o bloco estaria pronto para ceder em seus princípios democráticos fundamentais.

"Ação firme, mas equilibrada", diz UE

Em comunicado, a comissária antitruste Teresa Ribera afirmou que as multas "enviam uma mensagem forte e clara", descrevendo a ação tomada pelo bloco como "firme, mas equilibrada".

Thomas Regnier, porta-voz da Comissão Europeia, também negou que as multas tenham como alvo qualquer país em particular. "Não nos importa quem é o dono da empresa. Não nos importa onde a empresa está localizada", disse.

"Somos totalmente agnósticos nesse aspecto, tanto da perspectiva da União Europeia quanto da Comissão. O que nos importa são os nossos consumidores, os nossos cidadãos, as nossas empresas. E seja uma empresa chinesa, americana ou europeia, ela terá que seguir as regras da União Europeia, e é isso que estamos analisando", frisou.

Regnier também chamou as multas de "proporcionais", afirmando que o valor foi determinado "de acordo com o devido processo legal" com base em uma série de fatores.