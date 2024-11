Guerras estão ativas em Gaza, no Líbano, no Sudão, na Ucrânia e em outros lugares. Ao mesmo tempo aumentam alertas de fome e episódios de ódio nos contextos virtual ou real, do antissemitismo e da islamofobia. Saiba mais sobre o 10º Fórum Global Aliança das Civilizações das Nações Unidas que começa na cidade portuguesa de Cascais.