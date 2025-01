Em entrevista à ONU News, liderança Yanomami, Davi Kopenawa, cobra ações para proteger povos que cuidam da "grande alma da floresta"; ele ressaltou preocupação com invasões em terras já demarcadas no Brasil e afirmou que a preservação da natureza requer unidade entre todas as raças.

Clique aqui para ler a notícia completa