Quem lê tanta notícia?, perguntava Caetano Veloso há 55 anos. E agora?

Nesses mais de 55 anos passados desde então, muita gente nasceu e muita gente morreu, Brigitte e Cardinale se aposentaram, o homem chegou à lua e outras revoluções vieram —entre elas, a da internet, que mudou de vez as comunicações humanas, com o poder assumido pelas redes sociais, democratizando o fluxo de informações e opiniões, ao mesmo tempo em que abriam as portas para os bárbaros cachorros loucos de todos os matizes, que perderam a modéstia e assumiram o proscênio.

Bancas de jornais e revistas, como aquelas coloridas e vistosas dos anos 1960 estão desaparecendo, já quase não vendem mais jornais nem revistas. Viraram lojas de conveniência, mas nunca se consumiu tanta notícia como agora, uma selva informativa em que o leitor fica muitas vezes perdido, sem saber por onde começar nem no que deve ou não acreditar, tantas são as versões, reais ou inventadas, sobre os mesmos fatos. A freguesia apenas trocou o papel pelas telas do celular e do computador. Não temos mais só meia dúzia de "formadores de opinião" em cada área: todo mundo virou emissor e receptor de informações e opiniões. As conversas de mesa de bar ou reuniões de família foram transformadas em bilhões de tuites e zaps, que os satélites levam de um lado para outro do mundo, às vezes até elegendo ou derrubando governos, e criando modas, tendências.

Nas redações ou nos home office, os jornalistas cada vez mais atarantados em seu labirinto, se perguntam o que, afinal, é notícia hoje, sobre o que o seu público quer ser melhor informado. Não há, porém, pesquisa no mundo capaz de dar as respostas porque entre o que o pesquisado diz e o que ele faz na vida real vai uma enorme distância. Ele é capaz de responder que prefere ver na TV programas educativos, culturais, personagens e histórias edificantes, mas acaba dando audiência para o Ratinho. A TV Cultura seria uma campeã de audiência, mas...

Antes de mais nada, precisaríamos nos perguntar de qual notícia estamos falando. Se da notícia propriamente dita, a mera descrição de um fato ou evento, a não-noticia que fica especulando em torno do que ainda não aconteceu, mas pode acontecer, ou as notícias enguiçadas, que ficam dando voltas em torno do próprio rabo, como estamos vendo agora com a discussão sobre a reforma ministerial e a reforma tributária. No imbroglio geral do noticiário, o que acaba diferenciando um veículo do outro são as reportagens especiais ou exclusivas, que se aprofundam nos assuntos e trazem revelações sobre temas quentes, além dos colunistas exclusivos de cada um. Há mais colunas em nossa imprensa hoje do que havia na Grécia Antiga...

Notícia enguiçada é uma imortal criação do jornalista carioca Alfredo Ribeiro, o Tutty Vasques, que escreve sobre coisas sérias sem perder o humor. Se fosse fácil acertar a fórmula do sucesso no cinema, no teatro, na música, na televisão e também no jornalismo, por que não?, não teríamos tantas experiências fracassadas.

No nosso caso, acho que o fator principal se resume na credibilidade do profissional que escreve a matéria e da empresa que a publica _ de preferência, de ambos. É isso que dá prestigio e valor a uma publicação em qualquer plataforma, ainda que a medição das audiências não coincida com a qualidade do produto. Por isso, é preciso balancear o cardápio para atender a todas as freguesias, como num supermercado.