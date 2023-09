O que explica engavetamento com 128 veículos, 94 pessoas e 6 mortes no PR

O megaengavetamento na BR-277 em Balsa Nova (PR), que aconteceu no último dia 2 e causou seis mortes, envolveu 128 veículos e 94 pessoas. É o que conclui laudo da PRF (Polícia Rodoviária Federal) sobre o acidente.

Com base no depoimento de testemunhas, o laudo conclui que o engavetamento aconteceu devido ao nevoeiro que reduziu consideravelmente a visibilidade na pista, combinado com a reação tardia ou ineficiente dos condutores.

Tamanha quantidade de veículos é explicada, segundo a polícia, por incluir na conta caminhões e as respectivas carretas, que têm placas diferentes. Se considerarmos cada conjunto de caminhão e seus reboques como um só veículo, seriam 82 envolvidos na colisão múltipla, esclarece a PRF.