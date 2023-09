Engavetamento na BR-277 deixa ao menos cinco mortos no Paraná

Um engavetamento neste sábado, 2, na BR-277, em Balsa Nova, no Paraná, deixou ao menos cinco mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Um caminhão chegou a pegar fogo no acidente e dezenas de veículos saíram da pista com a batida próximo a São Luiz do Purunã.

A rodovia foi totalmente interditada no sentido Ponta Grossa. Equipes do Corpo de Bombeiros foram ao local para fazer o atendimento às vítimas.

Entre os veículos envolvidos no acidente estava um ônibus que transportava a delegação sub-17 do Londrina Esporte Clube. Em nota oficial, o clube informou que todos os atletas, membros da comissão técnica e também o motorista não sofreram ferimentos.