Parlamentares criam bloco da blindagem total

Em coluna de hoje, Josias de Souza comenta dois movimentos: um, no Senado, volta no tempo. Comandado por bolsonaristas, pressiona por anistia a parlamentares que tenham estimulado, de alguma forma, uma tentativa de golpe. Outro, na Câmara, mira o futuro. Cria condições mais difíceis para que as excelências sejam investigadas e julgadas. Os sentidos são opostos, mas a direção é a mesma: blindar ao máximo nossos nobres tribunos.