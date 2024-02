Surgiu no Legislativo um bloco grouchomarxista da blindagem

Defenderam também o fim do foro privilegiado para crimes comuns. Com isso, parlamentares passariam a ser julgados não no Supremo, mas na primeira instância do Judiciário. Ou em tribunais regionais federais.

Nas últimas horas, líderes partidários da Câmara intensificaram uma pressão para que Arthur Lira tome a iniciativa de levar ao plenário um pacote de medidas voltadas à autoblindagem.

Além de fugir da linha de tiro do Supremo, rebaixando para instâncias inferiores o julgamento dos crimes comuns de investigados superiores, sugerem a criação de obstáculos às investigações da Polícia Federal. Deseja-se condicionar a abertura de investigação ou o cumprimento de ordens judiciais contra parlamentares à aprovação prévia do Legislativo.

Se os princípios idealizados pelo movimento grouchomarxista já estivessem em vigor, congressistas suspeitos de insuflar o 8 de janeiro ou de contribuir para a tentativa de golpe não estariam submetidos à relatoria de Alexandre de Moraes.

De resto, a Polícia Federal precisaria ter avisado com antecedência à Mesa diretora da Câmara que realizaria batida de busca e apreensão nos gabinetes e endereços dos deputados Carlos Jordy e Alexandre Ramagem.

Os grouchomarxistas têm medo de muitas coisas, exceto do ridículo. Suas boas intenções diminuem na razão direta da aproximação do dia do julgamento.