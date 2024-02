Medo da dobradinha Gonet-STF faz Bolsonaro e parlamentares buscarem anistia

A sombra da nova leva de denúncias contra autoridades que deve chegar ao STF (Supremo Tribunal Federal) pelas mãos do procurador-geral da República, Paulo Gonet, tem feito os alvos de investigações agirem. Até agora, o movimento não é para dar mais consistência à defesa contra as acusações de tentativa de golpe no 8 de janeiro, e sim no sentido de escapar de eventual punição.

No domingo, Jair Bolsonaro clamou por anistia na Avenida Paulista. Parecia advogar em causa própria, porque sabe que é praticamente nula a chance de ser absolvido pelo STF. Anistia, no caso, serviria como sinônimo para a impunidade do ex-presidente e seus aliados.

Gonet deve apresentar denúncia contra Bolsonaro e também contra outras autoridades suspeitas de idealizar o ato antidemocrático do ano passado - entre elas, parlamentares e integrantes da cúpula das Forças Armadas. Assim como aconteceu no julgamento dos chamados executores da tentativa de golpe, as condenações devem chegar também ao andar de cima.