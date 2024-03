A corajosa convocação de Dorival

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

De modo geral, os colunistas do UOL elogiaram o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, que chamou sete jogadores que atuam no Brasil na sua primeira convocação no posto. Juca Kfouri destacou a coragem do técnico; Milton Neves, sua personalidade. Casagrande, que gostou dos nomes, também mencionou as respostas "sinceras e diretas" na entrevista coletiva.