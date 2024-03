STF reabre julgamento sobre drogas com nova chance de não decidir nada

Apenas um ministro, Cristiano Zanin, votou no sentido de considerar crime o porte de droga, não importando que o portador seja usuário ou traficante. Ainda assim, concordou em estipular uma quantidade de droga para distinguir as duas situações.

O próximo a votar será André Mendonça. A julgar pelo perfil conservador nas votações sobre temas de costume, o esperado é que se alie a Zanin no placar provisório.

Desde o início do julgamento, três ministros pediram vista: Edson Fachin, Teori Zavascki e André Mendonça. O atraso maior do processo ocorreu porque Zavascki morreu em janeiro de 2017 com o processo no gabinete. Coube ao substituto, Alexandre de Moraes, assumir o cargo e apresentar um voto-vista.

Outros adiamentos ocorreram por questões políticas. Com o STF na mira de ataques, evitou-se pautar o processo. Em outra frente, as tensões da Corte com o Congresso Nacional aumentam toda vez que o tribunal se debruça sobre o tema.

Ainda assim, Barroso quis assumir o risco de pautar nova sessão de julgamento. Talvez por saber que a votação dificilmente será encerrada em março. O histórico conta-gotas do julgamento indica que o mais provável é outro ministro pedir vista depois do voto de Mendonça, jogando novamente a decisão para o fim da fila.