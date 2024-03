Estratégia de Bolsonaro não está dando certo

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

O depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, pelo que se sabe, despejou água no chope servido ao público por Jair Bolsonaro. Ao afirmar -junto com o brigadeiro Baptista Júnior- que foi apresentado à minuta golpista pelo próprio capitão, o militar complicou a versão do ex-presidente de que tudo não passa de perseguição.