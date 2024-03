60 anos do golpe de 64: entidades civis reativam ação suspensa por Lula

31 de março de 1964 foi quando houve um golpe no Brasil, dando início a uma ditadura militar. Militares defenderam a falsa justificativa que, ao tomar o poder, salvaram o Brasil do então presidente deposto, João Goulart, que instalaria um regime comunista no país.

A ditadura militar ficou marcada pela censura à imprensa, perseguição a opositores do regime (o que inclui assassinato ou tortura) e restrição a direitos políticos (não havia eleição direta; apenas militares administravam o país), além de corrupção e desvios de recurso.

A ausência de comprometimento genuíno com a responsabilização daqueles que subverteram a democracia há seis décadas pavimentou o caminho para uma nova tentativa de golpe. Por isso, para assegurar a preservação da democracia, é imperativo adotar uma agenda robusta que fortaleça os pilares do Estado Democrático Brasileiro Trecho do documento do Pacto Pela Democracia

Pacto Pela Democracia diz que tentou contato com órgãos do governo sobre o planejamento de ações sobre a memória do golpe de 64, mas não obteve respostas.

A entidade que encabeça a campanha reúne 200 organizações da sociedade civil, como Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia; Mulheres Negras Decidem; Washington Brazil Office; Artigo 19 Brasil e América do Sul; e Open Knowledge Brasil.

Bolsonaro 'celebrava'; Lula prefere silêncio

Durante o governo de Bolsonaro, o 31 de março era marcado pela leitura da Ordem do Dia que lembrava o que foi dito à época como justificativa para o golpe. O ato era exaltado como um "marco para a democracia" e uma ação que teria permitido as "liberdades democráticas que hoje desfrutamos".