Girona vence Las Palmas (2-0) e dá mais um passo rumo à Champions

O Girona venceu neste sábado o Las Palmas por 2 a 0, pela 33ª rodada do campeonato espanhol, e ultrapassou provisoriamente o Barcelona na classificação.

Os gols de David López (25') e Artem Dovbyk, de pênalti no início do segundo tempo(56'), levaram os catalães ao segundo lugar do campeonato, agora com um ponto a mais que o Barça, que joga contra o Valencia na segunda-feira num duelo pela segunda colocação na tabela.

O Girona, garantido de jogar um torneio europeu na próxima temporada, luta para que essa competição seja a Liga dos Campeões, para a qual deu mais um passo neste sábado com a vitória.