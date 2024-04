O salvo-conduto que um Porsche proporciona

Esta é a versão online da newsletter Olhar Apurado. Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Assinantes UOL têm acesso a newsletters, colunas, reportagens exclusivas e mais. Confira.

Pelo que se sabe, Fernando Sastre de Andrade Filho, condutor do Porsche que colidiu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo na capital paulista, foi liberado pela polícia do local do acidente com a intervenção da mãe, que disse que o levaria a um hospítal para tratar um ferimento na boca. Porém, não foi encontrado em nenhuma casa de saúde, e prestou depoimento só mais tarde, quando já não era possível submetê-lo ao bafômetro.