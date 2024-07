Questionamento de eleições limpas iguala Maduro, Bolsonaro e Trump

Josias de Souza imagina o que passa pela cabeça do presidente daqui: "Devagarinho, Lula vai se dando conta de que a "democracia relativa" que enxergava na Venezuela se parece muito com uma ditadura absoluta. Descobre da pior maneira que Nicolás Maduro é um democrata sui generis, do tipo que jamais negaria a ninguém o direito de concordar inteiramente com ele".

Raquel Landim cobra uma manifestação do governo Lula: "Maduro cruzou uma linha importante diante do trauma vivido pelo Brasil no 8 de janeiro. Não dá para condenar esse tipo de mentira vinda de Bolsonaro e tolerar se quem a diga for Maduro".

Outros olhares

